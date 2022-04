Impresionante exposición de realidad aumentada en Estados Unidos

A fondo | ¿Por qué no se puede aplicar un control de precios en el Perú?

Carlos Parodi, profesor de economía de la Universidad del Pacífico, explica las razones por las que el control de precios sugerido por el vocero de Perú Libre no funciona como medida ante la crisis. "La economía no es una religión, no es magia, es una ciencia", afirma el académico. El profesor Parodi también explicó los factores que determinaron la recuperación de la Bolsa de Valores de Lima.