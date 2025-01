Si bien Ucrania sigue libre gracias a su liderazgo y la OTAN fortalecida, buena parte de los votantes no entiende, ni mucho menos acepta, el costo descomunal que supuso la defensa heroica ante el expansionismo ruso.

El mundo tras su paso por el despacho oval no es ni más seguro ni más pacífico, pero las alianzas transatlánticas y transpacíficas de EE. UU. son mucho más sólidas.

Biden no pudo ganar ni esa ni la lucha contra la inflación, que controló, pero tras la subida de precios más pronunciada en 40 años; tiroteo contra los tiroteos masivos, unos 2400 en 4 años, frente a los 1700 del mandato de Trump; ni la que libró contra su avanzada edad.

Tras su desastrosa actuación en el debate presidencial, tuvo que renunciar a la carrera por la reelección, siendo una decisión tardía, que terminó siendo tal vez su mayor fracaso en la presidencia: Kamala Biden no solo no preparó un sucesor para su partido, sino que no cumplió su principal misión en la Casa Blanca la de convertir a Donald Trump en un paréntesis de la historia condenado al olvido y restaurar el alma de EE. UU.