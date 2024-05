Abogado de Zoraida Ávalos: "Mañana se va a reincorporar al Ministerio Público"

"Hoy día ordenó [el Poder Judicial], a nuestro pedido, la reposición. Y la doctora Ávalos mañana se va a reincorporar al Ministerio Público. Estamos muy contentos por ese logro. Y de otro lado, en el proceso penal, que yo no estoy viendo, ya en primera instancia en la Corte Suprema, el juez Checkley dio fundada la excepción para la naturaleza del proceso y el archivo respectivo. La Fiscalía no apeló, el procurador si, y entiendo que, este fin de mes, la Corte Suprema lo va a ver en segunda y última instancia, y seguramente, por los argumentos expuestos, va a confirmar que no hay delito, y todos los asuntos contra ella y las sanciones impuestas por el Congreso, se caerán", sostuvo en N Portada de Canal N.