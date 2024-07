Alejandro Soto tildó de "arbitraria" la decisión del PJ por restitución de Inés Tello y Aldo Vásquez a la JNJ

"Pese a que, en una anterior oportunidad, el TC ya le habías dicho al Poder Judicial que no se entrometa en asuntos que no son de su competencia. Los señores de la JNJ como son los que ratifican a los jueces, prácticamente, los tienen sometidos. Y es a través de ese mecanismo que logran resoluciones judiciales que no son acordes a la constitución del Estado.