Anna Carina Copello habló de la única vez que se distanció de su hermana María Pía

“No te voy a contar los detalles, pero una vez nos dejamos de hablar por mucho tiempo, pero estamos hablando de hace mucho tiempo. No nos hablamos meses, no sé si llegó un año. Fue una pelea tontísima. No te la voy a contar porque ya me parece zonzo. A lo que voy es para que veas el orgullo. Mi mamá sufría mucho, sí pues, pero alucina que tienen que pasarte estas cosas para que te des cuenta lo mucho que necesitas a tu hermana porque créeme que después de eso de hecho nos unimos más”, sostuvo Copello.