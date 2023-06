El audio de Alberto Nieves que revela coordinaciones previas al autogolpe de Pedro Castillo

“Todo esto se sometió a un proceso de investigación y corroboración y, efectivamente, nos encontramos con la declaración del exasesor de la presidenta Dina Boluarte, Julio Schiappa, quien no confirma que Óscar [Nieves] era el segundo en el poder al lado de Dina Boluarte. En el registro público de visitar de Palacio de Gobierno el abogado Óscar Nieves no aparecía, y no es hasta que hemos ido con las preguntas de rigor a Palacio es que nos han aceptado”, indicó Ramírez.