Capeco: Esperamos ver el plan de trabajo de Whittembury

“Al ministro no lo conozco, necesito conocerlo, hablar con él, espero que nos convoque para ver cuál es su plan de trabajo. Por lo que he visto, todas las denuncias que se han hecho él se ha defendido, ha aclarado muchas situaciones. Nosotros no podemos estar investigando, eso le corresponde al periodismo, al Poder Judicial, a la Fiscalía. Nosotros tenemos que basarnos en lo que vemos, y lo que vemos es que las explicaciones son coherentes”, dijo en N Portada de Canal N.