En diálogo con Canal N, Guido Valdivia señala que no basta con más presupuesto si no se fortalecen antes las capacidades técnicas.

Sin embargo, advierte que esto podría duplicar los problemas, ya que no existen mecanismos de control suficientes, especialmente en los más de 1,800 municipios del país. “Hay buenas intenciones, pero sin una estrategia de supervisión clara, el riesgo es alto”, dijo.

Las causas son diversas, pero Valdivia identifica tres principales: expedientes mal elaborados, conflictos en la ejecución que terminan en arbitrajes, y falta de financiamiento o coordinación presupuestal. Además, en muchos casos los funcionarios prefieren no continuar las obras por miedo a enfrentar responsabilidades legales.

El MEF ha señalado que existen 490 gerentes públicos y que se sumarán 100 más en 2026. No obstante, Valdivia considera que este personal no es suficiente ni está distribuido en zonas donde se requieren obras.

Valdivia asegura que dinero hay, pero no se ejecuta bien. Cada año, entre 15 y 19 mil millones de soles del presupuesto de obras públicas no se gastan. Esto alimenta el descontento social y reduce la credibilidad del Estado. “Tenemos recursos, pero no organización”, concluyó.