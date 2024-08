CASO LOS NIÑOS

Detalló que antes salió de Acción Popular porque se le quiso incriminar en el caso ‘Los Niños’. “Yo tuve que probar mi inocencia tanto así que el fiscal ya archivó uno de los de los temas porque no se encontró nada y simplemente ha habido acta, un colaborador eficaz que por error había puesto mi nombre y eso es lo que me ha llevado a una acusación y lamentablemente pues he tenido que pasar por todos estos temas, inclusive hasta el allanamiento a mi domicilio”, señaló.