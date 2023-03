La casa en Breña que intenta adueñarse Grika Ayasaga, mano derecha de Dina Boluarte

¿Pero quién es esta mujer que estuvo junto a Dina Boluarte en uno de los días más importantes de su vida? Grika Martha Asayag Obesso nunca había trabajado en el Estado, pero a sus 45 años, llegó a lo más alto del poder detrás de Boluarte. No registra ninguna profesión concluida. Según su ficha Reniec tiene secundaria completa y vive en Breña: Av. Bolivia 724. Una casa, valorizada en por lo menos medio millón de dólares, donde en realidad no vive y que no le pertenece. Pero que la íntima amiga de la presidenta se quiere apropiar. Una vivienda, dicho sea de paso, que Dina Boluarte conoce muy bien.