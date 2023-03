Congresista Luis Aragón: "Lo mejor es que las elecciones sean en abril del 2024"

Respecto a las declaraciones del presidente de la comisión, Hernando Guerra García, quien refirió que había posiciones irreconciliables, Aragón dijo que existen algunas posiciones distantes, como Perú Libre y los de izquierda que están decididos a la Asamblea Constituyente y del Referéndum, aunque consideró que dentro de la agenda deberían agregar lo que es las elecciones primarias abiertas, "No lo pongo como condicionante, si queremos un mejor legislativo, Congreso y Ejecutivo, que hayan elecciones primarias abiertas, porque no siempre existen las elecciones internas ideales, muchas veces lo elige el jefe, el fundador o el comité político, pero ¿por qué no hacer a la población partícipes?", señaló el parlamentario.