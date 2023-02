Congresistas responden por costoso buffet y el adelanto de elecciones

Por un lado, la congresista Alcarraz indicó que lo que se expuso en el reportaje es una mentira pues en las veces que asistió al comedor no vio ninguno de los alimentos mencionados. Ante esto, refirió que deberían quitarlo, pues los 130 congresistas no asisten siempre, incluso algunos trabajan de manera virtual. "Es mucho, para mi es de alguna u otra manera desperdiciar el dinero [...] con una emergencia alimentaria y muchas familias no tienen para la canasta básica familiar, esto es una cachetada da la pobreza", dijo la congresista.