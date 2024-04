Rechazan mociones de censura contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho

“Los congresistas de las facciones que me acusan son anti inversión anti minería, anti desarrollo, anti progreso, yo soy pro inversión todo el mundo me conoce, yo solo pienso en el desarrollo del Perú, cómo generar empleo, esta acción es de los hambreadores que quiere tener en la pobreza a la gente, no puede ser esto”, indicó en su momento en entrevista a Canal N.