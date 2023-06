Congreso: Insistirán con proyecto de ley de armas no letales para agentes de Serenazgo

“Tenemos entendido que en el Consejo Directivo se ha aprobado y se va a debatir este jueves, pero necesitamos más apoyo, finalmente son los alcaldes los que van a implementar las armas no letales a los serenos de todo el país. Es importante comprometernos en la lucha para que el Ejecutivo lo reglamente cuanto antes, porque si lo ha observado no me cabe duda que va a dilatar su reglamentación y su aplicación. Vamos a tener que insistir con los alcaldes para que las municipalidades y los serenos de todo el país se encuentren protegidos y tengan las herramientas para luchar contra la criminalidad”, dijo.