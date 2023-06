Correos electrónicos revelan presiones de Jesús Vásquez a Joaquín Ramírez

"Estimado Joaquín, me llama poderosamente la atención que una persona tú, por quien guardo mucha admiración y respeto, se esté comportando de esta manera ya que tú mismo me enviaste un correo donde te comprometes en enviarme el dinero que es una minucia en realidad para todo lo que he perdido y que para ti es una pequeñez. Solamente quisiera saber si es que en verdad me vas a pagar o no", se lee en parte del texto enviado al entonces congresista.