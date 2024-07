Edward Málaga: "El centro político no existe"

“El centro no existe. El centro político no existe. Tú puedes decidir con quién trabajas. Yo siempre he dicho que soy un libre pensador por mi formación crítica y académica, lo que significa una suerte de liberalismo, pero sin dogmas. En el caso de la dicotomía izquierda y derecha, la izquierda ha fracasado. Sabiendo que no hay centro, creo que la derecha moderada es lo correcto”, dijo en N Portada de Canal N.