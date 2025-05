Hernando de Soto advierte que renunciará al partido Progresemos

Hernando de Soto dio un ultimátum al presidente del partido Progresemos, Paul Jaimes, para que firme un documento que formaliza su postulación presidencial y reestructura el control interno.

El precandidato advirtió que de no cumplirse este paso antes del 28 de mayo, se retirará de la agrupación política.

“Le doy hasta el miércoles para que lo firme. Si no lo hace, bye bye. No hay razón para quedarse en un partido que no cumple la palabra”, declaró en entrevista con Cuenta Claras en Canal N.

El documento, según detalló, establece los procedimientos internos para respetar el pacto original firmado en julio de 2024 y evitar “enjaular” a los precandidatos dentro de estructuras partidarias sin transparencia.

En #CuentasClaras, el precandidato Hernando de Soto sostuvo que "nunca" pidió ser el único postulante presidencial del partido Progresemos: "Paul Jaimes me ha declarado candidato"





"Si no se puede cumplir, no me interesa la presidencia"

De Soto fue enfático al afirmar que su interés en postular no está ligado a una ambición personal. Señaló que su candidatura solo tiene sentido si puede ejecutar un plan político que transforme el país.

“Yo lo que quiero hacer antes de morir es una cosa bien completa. Si no se puede hacer, a mí no me interesa la presidencia”, dijo.

Además, abrió la puerta a liderar una eventual alianza sin necesariamente postular: “Si se forma una alianza con otros partidos o movimientos sociales, puedo ser el presidente de esa alianza, pero no el candidato”.

Critica el manejo familiar del partido Progresemos

El economista también denunció que Progresemos está dirigido por un grupo familiar. “Lo que quiero es democratizarlo, que la base tenga voz, y que se actúe con transparencia”, afirmó.

El precandidato mostró el acuerdo firmado con Paul Jaimes, donde se indica que dirigirá la campaña presidencial, pero sin exigir ser el único postulante. “Nunca he pedido ser el único candidato. Paul Jaimes me ha declarado candidato, pero en ningún lugar dice que pedí exclusividad”, explicó.

En #CuentasClaras, el precandidato Hernando de Soto descartó su eventual retorno a Avanza País y apoyo a Phillip Butters: "No creo que compartamos ideales. Sé para quién trabaja"





Responde a cuestionamientos sobre su amor por los animales

Tras las críticas de Jaimes sobre su aparente falta de empatía por los animales, De Soto llevó a su perrita “Poli” al set. “Somos inseparables, para decir la verdad”, señaló, y aclaró que anteriormente tuvo varios perros de raza chow chow.

Descarta apoyar a Phillip Butters

Consultado sobre un eventual respaldo a Phillip Butters, precandidato de su anterior partido, Avanza País, fue claro: “No creo que compartamos ideales. Sé para quién trabaja”, afirmó, sin dar más detalles pero insinuando una ruptura personal y política.

No ve posible retornar con Keiko Fujimori

Sobre su relación política con Keiko Fujimori, De Soto descartó un acercamiento para unirse a su campaña.

“Es una familia para la que yo trabajé. Pero no creo que ella quiera que me sume ahora”, dijo. Recordó que su distanciamiento con el fujimorismo ocurrió en 1993 por diferencias con el rumbo democrático del país.