IPYS se pronuncia tras denuncia de Alejandro Soto a periodista de Cuarto Poder por reportaje

“La demanda refiere al reportaje 'Alejandro Soto: Relaciones negadas', publicado el último domingo y donde se pone en evidencia su relación sentimental con una mujer cuya hermana fue contratada en su despacho sin contar con las credenciales para dicha función. Cuando estos hechos se hicieron públicos por la prensa, el presidente del Congreso dijo que no incurría en nepotismo porque no era esposo de la madre de su hijo y, por tanto, la contratada no era su cuñada”, detalla el comunicado.