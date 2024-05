Javier González-Olaechea: "No tenemos una crisis diaria, el país está en una condición estable"

“Comentaré lo que ya he dicho, que las visitas de Estado no son endosables. No se puede decir que la presidenta no va y asiste el canciller. Vamos a desarrollar una agenda nutrida con las autoridades, comenzando con el presidente, visitando dos ciudades y llevando un programa de conversación y negociación a los efectos de presentar más oportunidades de inversión para el Perú”, resaltó.