Jessica Newton compartió detalles inéditos de su trabajo como directora de Miss Perú

“En un momento éramos muy, muy cercanas. Yo creo que ha sido una de las reinas que más he cuidado. Cuando ella gana, no estaba en el peso correcto y Viviana (Rivasplata), que venía del Miss Universo, la manda al Miss Mundo y entreno un año a Marina para ganar. Cuando Marina va, queda segunda finalista por un tema de la respuesta que me dolió el alma. Y la verdad que por años sí he estado muy cerca de Marina, creo que es una mujer valiosa. Ahora tiene una familia y está feliz. No estamos cerca, pero no guardo ningún sentimiento negativo con ella”, finalizó.