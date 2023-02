Líder del Partido Patriótico: "Si el Perú está en una emergencia, requiere acciones inmediatas"

Señaló que como partido se encuentran a favor del adelanto de elecciones. "Hay un mecanismo de adelanto de elecciones, de convocatoria inmediata a las elecciones en un plazo no mayor de seis meses, cuando por cualquier causal [...] si el sistema electoral está diseñado para responder a esa situación extraordinaria, ¿Por qué dicen en el Congreso de la República que no se podrían impulsar elecciones al año 2023? A igual situación, igual acción. No hay mucho análisis que se tenga que hacer, acá el gran problema, es que el primer poder del Estado está lleno de niños y congresistas que han demostrado su accionar antipatriótico [..] claro por otros intereses, probablemente, no quieren tomar la decisión del adelanto de elecciones", declaró Caller.