Luis Aragón: "Edmundo del Águila no es el dueño de Acción Popular"

“Edmundo del Águila no es el dueño del partido. Que haga la gestión de acuerdo a lo que establece el estatuto y el reglamento del partido. Si ha sido inscrito, bienvenido y que haga la mejor gestión, siempre de manera objetiva. Si está inscrito en el JNE hay que respetarlo, y él también tiene que respetar el derecho de los militantes y congresistas. Acción Popular no tiene dueño, no tiene caudillo”, sostuvo en diálogo con Canal N.