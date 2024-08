Mafia se aprovechaba del bono de conversión al GNV

“Yo consigo, FISE no revisa. En GLP FISE no revisa, normal. No te preocupes, está con la jugada [...] Corto, lo pego con silicona, tomo la foto, para qué hacerle hueco [...] Ponemos Triz, se acabó todo el cuento. O sea, pone silicona y la finta. No te preocupes por eso. Yo no tengo por qué hacerle hueco. Todo está acá, todo está acá. Por eso te digo eso ya es de nosotros y lo que coordinamos allá. No se hace hueco. No se perjudica el carro”, explicó a detalle.