Martín Vizcarra: "No hubo ningún complot contra PPK"

"Durante el mandato de Kuczynski no me reuní con Keiko Fujimori. Eso fue cuando yo fui presidente del Perú. Pero durante el mandato de PPK me reuní una vez con Keiko Fujimori y fue precisamente acompañando a PPK. Fue en una visita a Palacio de Gobierno, en la que fue acompañada de Chlimper", aseguró el exmandatario.