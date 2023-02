MIDIS garantiza alimentación para poblaciones vulnerables y para el año escolar 2023

Conocida una última encuesta en donde se ve una desaprobación al gobierno de Dina Boluarte, el ministro comentó que es un tema que no puede distraerlos pues siguen trabajando. "Hay que ser responsables y tener la capacidad de análisis de entendimiento, luego de una convulsión tan pronunciada socialmente, obviamente en la sociedad hay sensibilidad que hay que entender. Pero nosotros los funcionarios, como la presidenta, sabemos que eso no nos puede distraer, debemos seguir trabajando con acciones concretas. Recordemos que tenemos dos meses de gobierno, y creo que ya tenemos ya tenemos acciones destinadas directamente a favorecer a la población, con destrabe de proyectos, con inversión y otras. Cuando la población vea que hay un Estado preocupado en resolver los problemas del día a día esto se va a revertir, hay que saber entender a la población hay que respetar su opinión pero no hay que olvidar que hoy tenemos una responsabilidad constitucional y hay que hacer en beneficio de los 33 millones de peruanos", dijo el ministro.