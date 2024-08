"Me dijo que el doctor Nicanor quería saludarme, que sí podía aceptar, si podía saludarme por teléfono [...] Yo estaba en su oficina e inmediatamente me pasó el teléfono celular, me saludó Nicanor Boluarte, me dijo cómo estás, qué tal y yo le respondí bien y tú cómo estás. Me dijo que “ahí, seguimos con el tema de la declaración ¿y tú? Yo le respondí a Nicanor Boluarte: yo igual voy a declarar puesto que todavía hay documentos por deslacrar” [...] luego me dijo “bien, estaremos en contacto” y cortamos la comunicación. Yo, luego, le pasé el teléfono a Jorge Garboza quien le dijo a Nicanor “bien doctor, aquí voy a conversar con Víctor para ver el tema de la deuda”, indicó a la Fiscalía.