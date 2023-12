Nicanor Boluarte y la injerencia en el Gobierno

El actual director de Gobierno Interior, Jorge Ortiz, es un personaje muy escurridizo, prefiere el perfil bajo y parece que no le gusta mucho conversar con la prensa. El alto funcionario del Ministerio del Interior no quiere responder sobre cuáles son sus vínculos con Nicanor Boluarte, el hermano presidencial. Pero detrás de las puertas que hoy se cierran, hay una historia que Ortiz no puede evitar que se conozca. Un testigo directo contó cómo el director de Gobierno Interior le ha confesado estar bajo las órdenes de Nicanor Boluarte.