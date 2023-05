Los Olivos: Sujetos armados asaltaron a estudiantes en puerta de universidad

No sólo ello, los vecinos indican que no pueden estar tranquilos ni dejar sus casas solas, pues en ocasiones aprovechan y roban en los domicilios y negocios, tal es el caso de una señora a la que le sustrajeron cerca de 60 mil soles. No contentos con ello, se burlan de las medidas de seguridad instaladas por los residentes, pues incluso destruyen las cámaras de seguridad.