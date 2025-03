Increpan a alcalde de Los Olivos por extorsiones en colegios

Padres increpan a alcalde de Los Olivos por falta de seguridad en colegios

Sin embargo, las explicaciones del burgomaestre no convencieron a los manifestantes. "No hay serenazgo en los colegios ni en los parques, no hay seguridad para nuestros hijos", denunciaron. Además, reclamaron la intervención del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de los escolares y evitar que la crisis derive en el cierre de colegios o la vuelta a clases virtuales.