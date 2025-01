Otárola defiende su inocencia tras diligencia en su casa

Además, Otárola enfatizó que no es una persona corrupta y que apoya la investigación de los verdaderos responsables: "Que se investigue a los corruptos , pero a mí que me investiguen, yo le voy a dar todas las facilidades al Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad".

Finalmente, Otárola indicó que la Fiscalía no le dio mayores detalles tras la diligencia: "La Fiscalía no me dijo nada, simplemente se retiró", concluyó.