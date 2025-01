Otárola denuncia reglaje y hostigamiento

Alberto Otárola , ex primer ministro, denunció públicamente a través de su cuenta de X que desde hace varios meses ha sido objeto de reglaje y hostigamiento por parte de aparatos de inteligencia.

“Igualmente, fuentes confiables me informan que altos funcionarios conjuntamente con abogados al servicio del poder estarían tramando otra denuncia penal en mi contra, derivada del delirio de persecución de sus jefes temporales. No me amilanan. La verdad siempre por delante”, agregó.