Qali Warma: Conservas con más sorpresas

No solo se habría entregado carne de caballo , Qali Warma también puso en la mesa de los niños de escasos recursos latas de pollo, mollejas y otras conservas de la marca “ Don Simón ” que estarían en pésimas condiciones sanitarias.

Incidencias como estas, con el producto “Don Simón”, se reportaban al interior del programa alimentario. El mismo ministro, Julio Demartini lo confirmó hace unos días, sin embargo, parece que no se tomaron decisiones concretas para controlar y conocer qué estarían recibiendo en realidad nuestros niños en estas latas de pollo, carne y mollejas.

Estas conservas no cumplían siquiera con el peso reglamentario del contenido de las latas, según Noemí Alvarado. Los registros fílmicos que esta extrabajadora de Frigoinca guarda como prueba, demuestran que la mayoría de latas no llegaban a la medida declarada en las etiquetas. Advertencia que ella enviaba constantemente a su jefe

Esta noche, un documento oficial demuestra también que, desde hace 5 meses, desde el 3 de mayo pasado, Qali Warma ya conocía que la marca Don Simón era un producto que no garantizaba conformidad.

A través de este memorándum múltiple, la unidad de supervisión, monitoreo y evaluación de Qali Warma alertaba a nivel nacional que, durante la evaluación organoléptica de la conserva de carne de pollo, se evidenció manchas de color negro en el trozo de la carne de pollo. Se advertía que se adopten las acciones de no liberación, no distribución y no consumo de contar con el referido lote.