Ricardo Valdés: “El problema de la inseguridad no lo va a resolver las Fuerzas Armadas”

“Esto se explica porque no tenemos una gestión adecuada de la seguridad en estos momentos en el Perú. Hemos llegado con una policía complicada por el tema de los ascensos y tomada por la conflictividad social. Tenemos grandes limitaciones con el equipamiento de criminalística, inteligencia electrónica. No vemos inversión en investigación criminal. En los últimos cinco meses ha subido un punto porcentual cada mes, eso equivale a 247 mil personas víctimas adicionales cada mes. Tenemos casi 27% de victimización, lo que equivale a más de 9 millones de peruanos que han sido víctima de un delito en el último semestre. Hay un crecimiento de economías criminales que no está siendo controlada por las fuerzas del orden y tenemos una internacionalización de la criminalidad”, agregó.