Sada Goray consiguió cédula de identidad dominicana con una 'dirección fachada'

No hay casa, no hay departamento, no hay oficina de Sada Goray en la “Avenida Italia número 23 de Punta Cana”, dirección que ella consignó en su cédula de identidad como residente de ese país. La periodista Laura Guzmán, entonces, ingresó a las oficinas administrativas de Plaza Bávaro insistiendo con la pregunta: ¿Dónde vive Sada Goray?