Salvador Heresi asegura que denuncia en su contra no tiene “sustento legal, ni constitucional”

“La denuncia ahora presentada no tiene sustento legal ni constitucional porque infringe el debido proceso al no respetar los principios de cosa decidida y al Nebis in Idem (ninguna persona puede ser investigada dos veces por los mismos hechos), vulnerando mis derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, indicó en redes sociales.