Silvia Monteza sobre su viaje a China pagado por una empresa privada: "No hay conflicto de intereses"

“Estas empresas se dedican a hacer este tipo de eventos. Más adelante ya se verá si se toma, porque son miles de empresas que se dedican a telecomunicaciones. No hay conflicto de intereses porque no tengo ningún proyecto de ley que beneficie a estas empresas. No legislamos con nombre propio, sino en base a la necesidad del país. Si hacemos un proyecto de ley con alguna iniciativa para mejorar la tecnología del país no va a ser con nombre propio”, sostuvo en declaraciones a Canal N.