Sada Goray previo a su detención: “Yo cometí un error, me dejé llevar”

Todos esos hechos le fueron recordados mientras estaba detenida en la habitación 624 del hotel. A las 7 de la noche la sacaron por la puerta trasera para que la prensa no la viera, fue trasladada a las dependencias policiales ubicadas en la ex prefectura. Ahí no logró evitar a las cámaras. Estaba detrás del periodista Mauricio Fernandini, que es acusado de ser uno de sus cómplices. Sada Goray aún tenía la misma ropa negra con la que la vimos horas atrás. De sus muñecas ya no colgaban la bolsa de esa pequeña compra que hizo en la zona libre de impuestos del aeropuerto. Ahora, llevaba puestas unas marrocas que las ocultaba con dos blusas, una negra y la otra blanca.