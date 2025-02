Valdez sobre militante de APP en Sunedu: “No la conozco”

"No la conozco": Valdez sobre representante en Sunedu

En otro momento, Valdez fue consultado sobre Susana Edita Paredes Díaz, militante de APP y docente de la Universidad César Vallejo, quien fue designada como representante del Concytec en el Consejo Directivo de Sunedu. Ante ello, afirmó no conocerla y evitó pronunciarse sobre su idoneidad para el cargo.

“Yo nunca la he visto a la señora, no la conozco. Yo creo que ha sido designada porque tiene los merecimientos y las calificaciones. Insisto, esta señora no solo enseña en la Universidad César Vallejo”, afirmó.