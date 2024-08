"El sujeto que me quitó mi celular me enseño una foto mía y la de mi hermano que salía en las noticias por el caso Los Waykis, y me dijo: "Tú estás cag…, tú y tu hermano ya tienen procesos así que es mejor que bajes a arreglar, que dejes de estar hablando y colaborando con la fiscalía". El sujeto que me quitó mi celular me dijo: "Hay que arreglar esto, tiene arreglo antes de que llamemos a la Fiscalía. Baja para conversar con mi jefe", indicó la mujer.