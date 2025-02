César Acuña pide cambios en inteligencia policial en Trujillo

Durante su intervención, Acuña expresó su preocupación por la situación en Trujillo, señalando que los actuales responsables de inteligencia policial no estarían cumpliendo con su labor de manera efectiva.

“Será motivo de pedirle cuentas. ¿Por qué hasta ahora no cambian a los de inteligencia? Desde Trujillo invoco al ministro del Interior que cumpla su palabra. Que el comandante general de la policía cumpla con su palabra. Estamos en la cuarta semana después de la bomba y no hay traslado de policías. Trujillo merece respeto, todos los compromisos tiene que cumplirse. Déjese ayudar”, dijo en conferencia de prensa.

Defendió nombramiento en Sunedu

“Por el hecho de ser militante de APP, ¿no tienen derecho a trabajar? ¿No tienen derecho a ayudar a las instituciones al brindar sus experiencias? Me han sorprendido las primeras planas (…) Nada tiene que ver Acuña en esta designación. No tengo ningún interés personal. En la designación interviene el Concytec, donde evalúan los curriculums de muchas personas. Ella no es solo profesora de la Vallejo, también de la del Norte y otras universidades, como cualquier profesor”, señaló.