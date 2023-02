Senamhi: Zonas altas de Tumbes y Piura soportarán lluvias extremas esta semana

"Este año no hay (fenómeno) El Niño; sin embargo, ello no significa ausencia de lluvias intensas", puntualizó. Puza agregó que en el caso de la zona centro del país, como la sierra de Lima, también se han presentado lluvias intensas y se están activando quebradas como ocurre en Chosica, lo cual es normal en esta época del año.



En tanto, en la sierra sur, dijo, el fin de semana ha bajado y se están dando lluvias dentro de los valores normales, y más bien las condiciones climatológicas se han desplazado al centro y norte de la Sierra. "Como consecuencia de ello, al disminuir las lluvias la temperatura diurna está un poco más alta, porque no hay nubosidad", anotó.