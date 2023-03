Alejandro Cavero: "Vamos a tener que ver si la presidenta es capaz de sostener un gobierno hasta el 2026"

Finalmente, se mostró a favor de la orden de 36 meses de prisión preventiva contra el ex presidente, Pedro Castillo, señalando que es bien merecido, "Un cara dura me parece al ver cómo tenía las coordinaciones del golpe de estado, no sólo a él sino a la señora Betsy Chávez, tiene que ir presa, me queda clarísimo", refirió.