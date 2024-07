Amigo de Nicanor Boluarte confesó que gracias a Dina Boluarte usó a prefectos y subprefectos para inscribir partido

Conforme íbamos grabando los movimientos partidarios de Nicanor Boluarte, ellos se iban organizando y, una vez descubiertos, empezaron a esconderse. "En la reunión Úrsula Quispe nos mencionó que el medio de comunicación (CANAL 4) se había comunicado con ella, pidiéndole una entrevista, sin embargo, ella no había respondido, en vista de ello nos dijo que era conveniente ya no asistir a este inmueble, porque al parecer nos estaban siguiendo, por lo que Nicanor Boluarte Zegarra indicó que no nos reuniríamos en su oficina y que dejemos de frecuentarnos por un tiempo y que una vez calmadas las aguas, él se comunicaría con nosotros para reunirnos en otro lugar", sostuvo.