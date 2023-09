César Ochoa, magistrado del TC sobre investigación a la JNJ: "Todos estamos sometidos a control"

"Hay sentencias que gustan a algunos y otras que no [...] El Tribunal Constitucional no actúa de oficio. Actuamos cuando conocemos un caso, no emitimos pronunciamientos, exhortaciones. No somos un órgano consultivo. Sin embargo, accedía a la entrevista porque hay un asunto de interés público muy grave en el país y la temperatura política se ha elevado", sostuvo Ochoa.