Audio del congresista Flores Ancachi: Exigía a sus trabajadores el 10% de su sueldo

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos, no, al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño, pues no, que lo hacen los demás. Por ejemplo, yo lo veo a Juancito. Juancito se preocupa, es como si le pesara el dinero y me dice: congresista, ya”, se escucha.