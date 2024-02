Contraloría advierte situaciones adversas en disponibilidad de medicamentos en INEN

Contraloría detectó que el INEN tiene un listado de medicamentos esenciales aprobados con una resolución que ya no tiene vigencia. Incluso, algunos de los medicamentos, según funcionarios del departamento de farmacia, “cuentan con recomendación de no uso, por parte de áreas médicas, motivo por el cual ya no son estimados ni programados”.

Existe un listado de fármacos que no llegarán a cubrir la demanda de consumo. Fármacos que se agotarán en uno, ocho, 14, 30, 59 días como máximo.