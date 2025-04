La Contraloría General de la República atraviesa una grave crisis financiera que podría llevar a su cierre definitivo a partir de mayo de 2025, si el Ejecutivo no aprueba con urgencia el presupuesto solicitado.

El contralor César Aguilar expresó su preocupación en una reciente entrevista con Perú 21, advirtiendo que la entidad solo tiene fondos hasta mayo y, si no se aprueba el presupuesto necesario, los recursos se agotarán, lo que pondría en peligro su funcionamiento.

“El problema no es que la Contraloría entre en quiebra, sino que cierra. Ahorita solo tenemos dinero hasta mayo y de ahí no tenemos”, manifestó Aguilar. Este escenario, según dijo, no solo afectaría la capacidad de fiscalización de la entidad, sino que aumentaría la vulnerabilidad a la corrupción en diversas instituciones del Estado.