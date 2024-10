Jorge Muñoz: Se deben fortalecer los Depincris

“La derrota de la delincuencia no se va a dar si no se trabaja articuladamente y si no se fortalece a la Policía Nacional. ¿Dónde hay que fortalecer a la Policía Nacional? En las Depincris [Departamento de Investigación Criminal]. Los delincuentes operan con patrones, los repiten. Si consigues un patrón claro de a qué hora y dónde trabajan, vas a saber cómo atacarlos”, precisó.