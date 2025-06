Fallas en nuevo aeropuerto Jorge Chávez alertan vacíos operativos

Ositrán habría dado luz verde pese a observaciones críticas

Ciudadanos perjudicados y derechos vulnerados

Incertidumbre sobre el destino del antiguo terminal Jorge Chávez

Transición abrupta fue una decisión técnica del concesionario

Un aeropuerto moderno con grandes retos pendientes

La exministra no dudó en reconocer que el nuevo Jorge Chávez cuenta con infraestructura de primer nivel. No obstante, enfatizó que esto no basta si no se garantiza un funcionamiento eficiente y completo de todos los servicios esenciales.