Josué Gutiérrez: "Redefinir el rumbo de los derechos humanos es dar prioridades en el Estado"

“Yo si he ejercido defensa en materia de derechos humanos cuando acciono garantías de orden constitucional. Tengo 20 años de carrera, una maestría en Marketing y Negocios Internacionales. Después me he involucrado en el tema constitucional. Paralelo a los títulos, los cargos que he ejercido si me permiten conocer el Estado por dentro. He sido regidor, he sido congresista. Todo lo que atañe al beneficio del ciudadano es bueno. El factor coadyuvante ayuda mucho”, aseveró.